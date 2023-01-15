Demirtaş: Harika bir miting olmuş, sesiniz geldi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın İstanbul Kartal'da düzenlediği, söz ve müziğini yazdığı seçim şarkısının da ilk kez çalındığı mitinge katılanları kutladı.

Twitter'dan, mitingin fotoğraflarını paylaşan Demirtaş, şu mesajı verdi: "Duydum ki harika bir miting olmuş. Duydum dediğim, sesiniz geldi. Bugün harikaydınız, hep öyle olacaksınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Lütfen duygularınızı yazın bana, merak ediyorum."