Kılıçdaroğlu: Halka açık şirketlere 'kadın kotası' getireceğiz

Kılıçdaroğlu "İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan 'cam tavanı' paramparça edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Halka açık şirketlere 'kadın kotası' getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İlk 6 ay" temalı vaatlerini açıklamayı sürdürüyor.

Daha önce de "İktidara geldiğimizde ilk işlerimizden biri İstanbul Sözleşmesine dönmek olacak" diyen Kılıçdaroğlu bu defa 'halka açık şirketlere kadın kotası' getireceklerini duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan 'cam tavanı' kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var."

Demirtaş: Harika bir miting olmuş, sesiniz geldi Siyaset 15 Ocak 2023 19:19
Muğla Valiliği, AKP videosunu sosyal medyada paylaştı Güncel 15 Ocak 2023 17:40
Babacan'dan Erdoğan'a: Haydi at imzayı, elini tutan mı var? Siyaset 15 Ocak 2023 15:15
TV100 patronunun Çakıcı ile fotoğrafı ortaya çıktı Siyaset 15 Ocak 2023 14:55
ÇOK OKUNANLAR
Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem: AKP'nin kaybı büyük, ikinci parti değişti AKP'nin kaybı büyük, ikinci parti değişti
Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti ortaya çıktı: Berdan Mardini'nin anlaştığı rakam gündem oldu Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti ortaya çıktı
Hayat boyu bekar kalabilirler: İşte yalnızlığı çok seven burçlar Hayat boyu bekar kalabilirler: İşte yalnızlığı çok seven burçlar
TV100'ün SADAT reklamı açıklamasına tepki yağdı TV100'ün SADAT reklamı açıklamasına tepki yağdı
Yoğurdun 1 içine 1 çorba kaşığı ekleyip yenirse sabaha hiç bir şey kalmıyor! Deneyenler memmun Yoğurdun 1 içine 1 çorba kaşığı ekleyip yenirse sabaha hiç bir şey kalmıyor! Deneyenler memmun