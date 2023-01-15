Kılıçdaroğlu: Halka açık şirketlere 'kadın kotası' getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İlk 6 ay" temalı vaatlerini açıklamayı sürdürüyor.

Daha önce de "İktidara geldiğimizde ilk işlerimizden biri İstanbul Sözleşmesine dönmek olacak" diyen Kılıçdaroğlu bu defa 'halka açık şirketlere kadın kotası' getireceklerini duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan 'cam tavanı' kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var."