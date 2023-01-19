Akşener liderler turuna başladı: İlk ziyaret Davutoğlu'na
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'taki altılı masa toplantısı öncesi diğer liderleri ziyaret etmeye başladı. Akşener'in ilk durağı Gelecek Partisi oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'taki altılı masa görüşmesi öncesi liderler turuna çıktı. Akşener, bu kapsamda bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti merkezinde ziyaret etti.
İlk olarak Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu ziyaret eden Akşener'in bugün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ziyaret edecek.
Akşener'in yarın da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak günü ise DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
Gündemi belirleyen 2 soru: Adaylık ve seçim kanunu krizi nasıl çözülecek? Siyaset 19 Ocak 2023 11:57
AKP'nin hayal dünyası: Vizesiz AB propagandasından rekor ret oranına Dünya 19 Ocak 2023 11:54
Binali Yıldırım'ın oğlu tesbihini sallarken: Solunda vali, karşısında il jandarma komutanı Siyaset 19 Ocak 2023 11:42
Başsavcılıktan Sinan Ateş açıklaması Siyaset 19 Ocak 2023 11:38