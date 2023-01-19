AKP'nin hayal dünyası: Vizesiz AB propagandasından rekor ret oranına

AKP'nin hemen her seçimde vaatleri arasında bulunan "Vizesiz AB" hayallerde kaldı. Schengen başvurularında ret oranı 4 kat arttı.

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AKP'nin hayal dünyası: Vizesiz AB propagandasından rekor ret oranına

AKP hükümetinin her seçim dönemi vaatleri arasında yer alan AB ile vizesiz seyahat, hayallerde kaldı.

2013 yılında başlayan Geri Kabul Anlaşması’yla birlikte baştan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AKP’nin öne gelen isimlerinin sürekli “vize serbestisi” müjdesi vermesi, her yıl AB süreciyle ilgili genelgelerin çıkarılması kağıt üzerinde kaldı.

AB kriterlerini karşılamak için adım atmayan AKP, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz AB seyahatleri vaatlerini karşılamaktan çok uzak bir konumda. Aksine, Schengen başvurularına verilen ret oranı 4 kat arttı.

EKONOMİK KOŞULLAR GEREKÇE GÖSTERİLİYOR

Vize başvurularının reddedilmesinin temel gerekçesi ekonomik koşullar gösteriliyor.

Türkiye'nin geçtiğimiz dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) sunduğu ve vize başvurularının haksız nedenlerle reddedilmemesini öngören karar tasarısı Genel Kurul oylamasıyla kabul edildi.

AKPM nezdinde Türkiye temsilciliğini yürüten Ziya Altunyaldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Schengen vizelerine ret oranının 4 kat arttığını, son 8 yılda en fazla başvuru yapan 5 ülke arasında olan Türkiye'nin ret oranı en çok artan ülke olduğunu belirtti.

Karar tasarısında reddedilmelerdeki ana sebep olarak Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar gösterilirken, başvurular esnasında talep edilen yüksek harçlar, belge sayısındaki artış, yeni vize türlerinin getirilmesi ve başvurunun yüz yüze gerçekleştirilme zorunluluğu gibi detaylar ise adayların karşısına çıkan engel arasında yer alıyor

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