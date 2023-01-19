Almanya'dan Ukrayna'ya tank vermek için ön koşul

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları teslim etmesi halinde Leopard tanklarını gönderebileceği iddia edildi.

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Almanya'dan Ukrayna'ya tank vermek için ön koşul

Süddeutsche Zeitung'un haberinde, salı günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Olaf Scholz'ün ABD Başkanı Joe Biden'e ancak ABD'nin Abrams tipi muharebe tanklarını Ukrayna'ya teslim etmesi halinde bu ülkeye Loepard tankı verebileceklerini ifade ettiği belirtildi.

Haberde Scholz'ün görüşmede bu koşulu dile getirmesine rağmen Biden'ın bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadığı vurgulandı.

Bu konu hakkında cuma günü Almanya'da ABD'ye ait Rammstein hava üssündeki Ukrayna Temas Grubu Toplantısı öncesi adım atılıp atılmayacağının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Krauss-Maffei Wegmann şirketi bugüne kadar yaklaşık 3600 Leopard-2 savaş tankı üretti ve bunları birçok ülkeye teslim etti.

Alman ordusunda yaklaşık 300 Leopard tankı olduğu ifade ediliyor.

Bir ülkenin envanterindeki Leopard tankını başka bir ülkeye verebilmesi için Almanya'nın onayına ihtiyacı bulunuyor.

Almanya, yaklaşık 2 hafta önce Ukrayna'ya 40 adet Marder zırhlı muharebe aracı vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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