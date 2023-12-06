Akşener 'büyükşehirlerdeki' ulaşıma başarısız demişti: İstanbul'da bir metroyu 'Paris metrosuyla' kıyasladığı görüntüler ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin İYİ Parti'ye sunduğu ittifak teklifinin İYİ Parti GİK'i tarafından reddedilmesi ve İYİ Parti seçime müstakil bir şekilde girme kararı almasının ardından, ilk kez konuştu.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Yerel Seçimler öncesi ilk vaadi, ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda oldu.

Akşener “Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerdekilerle karşılaştırdığımızda ulaşım imkanlarımız hem nicelik hem de nitelik bakımından beklentileri karşılamıyor” demişti.

Meral Akşener'in ulaşımla ilgili açıklamaları şöyleydi:

"Ülkemizde, yerel sorunlar denince akla ilk gelen konulardan biri, şüphesiz ki ulaşım sorunudur. Bildiğiniz gibi; şehirlerimizdeki, nüfus yoğunluğu arttıkça ulaşım hizmetleri de, belediyelerin en önemli görevlerinden, biri hâline geliyor. Ancak buna karşılık ülkemizde; özelikle de büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin, başarısından söz etmek; maalesef, pek de mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle karşılaştırıldığında; ulaşım imkânlarımız hem nicelik, hem de nitelik bakımından beklentileri, maalesef karşılayamıyor. İzlenen yanlış kentleşme politikaları; kısır siyasal çekişmeler, kontrolsüz göç düzensiz yerleşme gibi faktörler; belediyelerin, finansal kaynaklardan, yoksun bırakılmasıyla, birleştiği zaman; ulaşım hizmetlerimizdeki yetersizlik; yıllar içinde, gittikçe derinleşen, bir kriz hâline geliyor. Özellikle iktidarın, yerel yönetimlere bakışını dikkate aldığımızda; aslında bu durum, hiç de şaşırtıcı değil. Büyük büyük sözler veriyorlar; ihtişamlı propagandalar yürütüyorlar ama buna karşılık, küçük işler yapıyorlar. Vergi almayı biliyorlar ama mesele, şehir içi ulaşımına gelince çuvallıyorlar. Her seçimden önce; Berlin’i, Paris’i, Kopenhag’ı vadediyorlar ama seçimden sonra, insanlarımızı; Delhi’nin, Kahire’nin, Cakarta’nın kaosuna mahkûm ediyorlar.

'ULAŞIM MODELLEME ARAÇLARINI DA ETKİN ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ'

İşte bu tablo karşısında, biz, İYİ Parti olarak, İYİ Belediyecilik vizyonumuzla; milletimiz için, her şeyden önce yaşanabilir şehirler inşa edeceğiz. Yetkiyi devraldığımız, tüm şehirlerimizde, toplu taşımayı ön planda tutan huzurlu, güvenli ve konforlu, seyahat imkanı sağlayan, zaman kaybına, çevre ve gürültü kirliliğine, neden olmayan kalabalıklaşmanın getirdiği, artan taleple baş edebilen; değişen şartlara, teknolojinin imkanlarını kullanarak, uyum sağlayan; adil, kapsayıcı ve erişilebilir ulaşım hizmetlerini; hayata geçirmeye talibiz! Bu çerçevede; kazandığımız tüm şehirlerdeki ulaşım hizmetlerini, sistemli bir süreç yönetimi anlayışıyla yürüteceğiz. Öncelikle; şehirlerimizin, mevcut ulaşım envanterini çıkartıp kentsel hareketlilik ihtiyaçlarını, kent jeopolitiğini ve çevresel etki değerlendirmelerini, dikkate alan ulaşım talep ve tahmin modelleri oluşturacağız. Bu modeller üzerinden; ulaşım hizmetlerini; kentsel genişlemeyi, nüfus artış eğilimini ve imar planlarını, dikkate alan; bütüncül bir yaklaşımla tasarlayacağız. Kentsel hareketliliğin yönetiminde ise yeni nesil bilişim sistemleri, akıllı şehir teknolojileri ve coğrafi bilgi sistemleriyle birlikte, büyük veri tabanlı, ulaşım modelleme araçlarını da etkin şekilde kullanacağız"

ARŞİV ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Meral Akşener'in, 6 Ocak 2023’te Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın açılış töreninde, projeye övgü dolu sözler kullandığı görüldü.

Tören sonrası Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu metroya binen Akşener, “Çok güzel Paris’tekiler gibi ha…” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem