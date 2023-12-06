İYİ Parti'de bir istifa daha! İstanbul Milletvekili partisinden ayrıldı

Yerel Seçimlerde 81 ilden kendi adıyla seçime gireceğini açıklayan ve CHP'nin İttifak teklifini reddeden İYİ Parti'de istifalar peş peşe geliyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, X(eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

İSTİFA RÜZGÂRLARI

İYİ Parti'de seçim sürecinde Aytun Çıray'ın istifa etmesi büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda da Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem, İYİ Parti'nin 81 ilden belediye başkanı adayı gösterme fikrine sıcak bakmadıkları için partilerinden ayrılmıştı. Ayrıca İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katılmıştı. MHP’den 2014 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve 2022 yılında İYİ Parti'ye geçen Hüseyin Şensoy da partisinden istifa edenler arasındaydı. İYİ Parti Ağrı Milletvekili adayı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Parti teşkilatları da bu istifalardan nasibini almıştı. İYİ Parti Antalya eski İl Başkanı Ahmet Aydın paritsini bırakmış, İYİ Parti Bandırma Teşkilatı'nda toplu istifalar meydan gelmişti.

DİKBAYIR'DA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözleriyle sebebiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem