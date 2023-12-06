Kabine toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında başladı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda birçok konunun ele alınması bekleniyor.

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Kabine toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında başladı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca, kabinenin gündeminde yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum da gözden geçirilecek.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretlerinin ardından Yunanistan’a gidecek. Toplantıda Ankara-Atina arasındaki son durum da ele alınacak.

Etiketler
Kabine Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı AKP Gazze
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