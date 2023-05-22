Akşener: 'Bu seçimi kaybettiğimiz takdirde bu ülkede yaşayamayacaksınız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlere 'Bu seçimi kaybettiğimiz takdirde bu ülkede yaşayamayacaksınız, nefes alamayacaksınız' diye seslendi.

Akşener: 'Bu seçimi kaybettiğimiz takdirde bu ülkede yaşayamayacaksınız'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Meral Akşener, Kadıköy'de yaptığı ziyaretler hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BU SEÇİMİ ALMAK ZORUNDAYIZ"

28 Mayıs'ta kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Akşener, "Bu seçimi almak zorundayız. Hepi topu 2,5 milyon seçmen. Bu seçimi çok çalışıp almak mecburiyetindeyiz. Aksi halde lüks arabaya binenlerin sayısı artar, onlar yata döner, yaşadığı evden çıkmak isteyenler de TOKİ evi ister. Bunları başarmak zorundayız" diye konuştu. 

"KILIÇDAROĞLI KAZANIRSA ATATÜRK İLE KAVGA BİTECEK"

Konuşmasında parlamenter sistem vurgusu yapan Akşener, cumhurbaşkanı seçimlerini Erdoğan'ın kazanması durumunda söz konusu geçişin mümkün olmayacağını söyledi.

Gençlere ve kadınlara seslenen Akşener şöyle konuştu:

"Bu ülkede bu seçimi kaybettiğimiz takdirde yaşayamayacaksınız, nefes alamayacaksınız. Kılıçdaroğlu kazandığında kılık kıyafet kavgası, Atatürk ile kavga bitecektir. Esas olan şey hırsız olmamaktır çalmamaktır."

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