Akşener, Ankara'da oy kullandı: Seçim sonuçlarının Türkiye açısından iyi olacağını düşünüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Ankara'da oy kullandı. Akşener, "Seçim sonuçlarının Türkiye açısından iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

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Akşener, Ankara'da oy kullandı: Seçim sonuçlarının Türkiye açısından iyi olacağını düşünüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, 31 Mart seçimleri kapsamında saat 10.30'da, Çankaya ilçesine bağlı Bilkent'te bulunan Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda 4625 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener "Partimin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız ama bu direnmenin Türkiye açısından göreceksiniz ki neye tekabül ettiğini bir yıl sonra anlayacağız. Zorlu bir süreçti. Miting yapmadım. İlçelerde ve il merkezlerinde esnaf gezerek propaganda yaptım. Bedensel bir çalışma olduğu için baya da yoruldum. İnşallah hayırlısı olur. Seçim sonuçlarının Türkiye açısından iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Basın mensuplarının Ankara seçim sonuçlarıyla ilgili sorusuna "ilginç bitecek" yorumunda bulunan Akşener İstanbul için ise "Ona yorum yapmayayım. Her şey iyi olacak. Bizim durumumuz iyi olacak" ifadelerini kullandı.

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