AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Herkesi sandığa davet ediyoruz

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Herkesi sandığa davet ediyoruz. 5 yıl kentimizi en iyi şekilde yönetecek başkanların belirlenmesi noktasında yetkisini milletimiz bugün en güzel şekilde kullanacak" dedi.

AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Herkesi sandığa davet ediyoruz

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başakşehir’de bulunan Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelerek ailesiyle birlikte oy kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Kabaktepe, "Bugün demokrasimizin en güzel günlerinden birini yaşıyoruz. İstanbul’umuzda ve tüm Türkiye’mizde belediye başkanlarımızı milletimizin oyları belirleyecek. Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacak. Herkesi sandığa davet ediyoruz. 5 yıl kentimizi en iyi şekilde yönetecek başkanların belirlenmesi noktasında yetkisini milletimiz bugün en güzel şekilde kullanacak. İstanbul’umuzda sabah 04. 30’da başlayan mesaimizle inşallah tüm sandıklarda görevli arkadaşlar görevine başladılar. Yaklaşık 2 saattir oy kullanılıyor. İstanbul için hayırlı olsun, Başakşehir için hayırlı olsun diyorum. Tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu seçim sonucunda Türkiye Yüzyılı’na yakışır şehirleri İstanbul’a ve tüm Türkiye’de görmeyi milletimizin oyları bize nasip edecek diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
AKP 2024 Yerel Seçimleri Yerel Seçim Osman Nuri Kabaktepe
En 'dahi' 4 burç belli oldu... IQ seviyeleri diğer burçlardan çok daha iyiymiş En 'dahi' 4 burç belli oldu... IQ seviyeleri diğer burçlardan çok daha iyiymiş
Özgür Özel: Karar milletin ve bu karara saygılı olacağız Özgür Özel: Karar milletin ve bu karara saygılı olacağız
DSP lideri Aksakal, oyunu Üsküdar'da kullandı DSP lideri Aksakal, oyunu Üsküdar'da kullandı
ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak? Hangi saatlerde oy kullanılacak?
Bu okulda seçmen sayısı 359 ilçeden fazla Bu okulda seçmen sayısı 359 ilçeden fazla
Doktor krizi sürüyor: Kamuda kadrolar boş kaldı Kamuda kadrolar boş kaldı
Canlı blog | Türkiye sandık başında: Yurt genelinde oy verme işlemi başladı: İşte dakika dakika gelişmeler Yurt genelinde oy verme işlemi başladı: İşte dakika dakika gelişmeler
Oyuncu Chance Perdomo 27 yaşında hayatını kaybetti Oyuncu Chance Perdomo 27 yaşında hayatını kaybetti