AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Herkesi sandığa davet ediyoruz

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başakşehir’de bulunan Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelerek ailesiyle birlikte oy kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Kabaktepe, "Bugün demokrasimizin en güzel günlerinden birini yaşıyoruz. İstanbul’umuzda ve tüm Türkiye’mizde belediye başkanlarımızı milletimizin oyları belirleyecek. Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacak. Herkesi sandığa davet ediyoruz. 5 yıl kentimizi en iyi şekilde yönetecek başkanların belirlenmesi noktasında yetkisini milletimiz bugün en güzel şekilde kullanacak. İstanbul’umuzda sabah 04. 30’da başlayan mesaimizle inşallah tüm sandıklarda görevli arkadaşlar görevine başladılar. Yaklaşık 2 saattir oy kullanılıyor. İstanbul için hayırlı olsun, Başakşehir için hayırlı olsun diyorum. Tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu seçim sonucunda Türkiye Yüzyılı’na yakışır şehirleri İstanbul’a ve tüm Türkiye’de görmeyi milletimizin oyları bize nasip edecek diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA