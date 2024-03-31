Özgür Özel: Karar milletin ve bu karara saygılı olacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi ve kızıyla birlikte Manisa 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda oyunu kullandı.

CHP Özel'in oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

Vatandaşlarımız da yerel yöneticileri seçmek için sandık başındalar. Türkiye'deki başta muhtar adayları olmak üzere hangi partiden olursa olsun herkese başarılar diliyorum. Siyasi tartışmalar oldu, haksızlıklar oldu ancak çok büyük kazalar olmadan bugüne geldik. YSK'yı takip ediyoruz, şu ana kadar seçimin sorunsuz ilerlediği ifade ediliyor. Zaman zaman seçimlerde tansiyon yükselebilir. Herkesi bugün sakinliğini koruması ve itidalli davranmaya davet ediyorum. Seçimin güvenle geçmesini temenni ediyorum.

Sevinç gösterilerinde kullanılacak bir kurşun evlatlarımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durulmasını temenni ediyorum. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak istiyorum. Biz bugün belki sandıkta 20 milyon-30 milyon kişiyiz ama yarın Türkiye'de 84 milyon kişiyiz. Siyasiler de böyle yapacak, vatandaş da böyle yapacak. Seçim geride kalacak.

Görevini dört dörtlük yapacağına inandığımız adaylarla karşınızdayız. Ama bundan sonra karar milletin ve bu karara saygılı olacağız.