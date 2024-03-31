TBB'den seçim ihlallerine karşı hukuki destek

Türkiye Barolar Birliği (TBB), bugün yapılacak yerel seçimde avukatların, yurttaşlara ve sandık müşahitlerine tüm gün hukuki destek vereceklerini duyurdu.

Açıklamada, "Seçim güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin ihbarlar, sorunun yaşandığı illerdeki gönüllü avukatların müdahil olabilmesi için Barolarla da paylaşılacaktır" denildi.

TBB’den yapılan açıklama şöyle:

"Mahalli İdareler Seçimi için ülke genelinde oyların güvenliğinin sağlanması ve yurttaşın iradesinin gerçeğe uygun şekilde sandıktan çıkmasını desteklemek amacıyla hazırlıklarını tamamlamıştır.

TBB tarafından oluşturulan Seçim Güvenliği Merkezi’nde görev alan ve seçim hukuku konusunda eğitim almış gönüllü avukatlar, yurttaşlara ve sandık müşahitlerine gün boyu hukuki destek verecektir.

Seçim güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin ihbarlar, sorunun yaşandığı illerdeki gönüllü avukatların müdahil olabilmesi için Barolarla da paylaşılacaktır. Seçim Güvenliği Merkezi’ne Türkiye’nin her yerinden 0312 988 16 70 (10hat) numaralı telefondan ulaşılabilecektir."