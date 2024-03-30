Fatih Altaylı İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı: İlçelerdeki favorilerini de tek tek sıraladı

31 Mart’ta yapılacak olan seçimlere bir gün kalmışken, gazeteci Fatih Altaylı da şahsi internet sitesinde aldığı yazıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında kime oy vereceğini açıkladı.

“Bütün Türkiye’yi, tam yetki ile bir kişiye vermenin sakıncalarını gördük” ifadelerini kullanan Altaylı, yazısına “O yüzden İstanbul’u da aynı kişiye ya da onun temsilcisine vermek istemem. Üstelik ülkenin diğer yarısının da ülkede hak sahibi olması lazım, kendini tamamen dışlanmış görmemesi lazım” sözleriyle devam ederek oyunu mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vereceğini açıkladı.

FAVORİLERİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Altaylı yazısının devamında İstanbul’un ilçelerindeki favorilerini de sıraladı. Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“1 numaraya koyacağım isim CHP’nin İstanbul Eyüp Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen oldu. CHP çevrelerinin yanlış aday olduğu için seçimi kaybedeceğini düşündükleri Bülent Özmen, özel sektörde, enerji şirketinde CEO’luk yaparken bir insan kaynakları firması, daha doğrusu bir head hunting firması tarafından aranıyor ve İBB yöneticileri ile görüşerek sadece liyakate dayalı bir şekilde İGDAŞ’ın başına getiriliyor.

4 yılda İGDAŞ’ın yarım milyar dolara yakın borcunu sıfırlıyor çok başarılı oluyor ve bu başarısı sonrası Eyüp adayı yapılıyor.

Muazzam etkileyici bir hikaye ve Özmen’in Eyüp’le ilgili projeleri de 10 üzerinden 10.

Favori adayım.

İkinci favorim CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat.

Vakıflar Genel Müdürlüğü kökenli Polat, müktesebat olarak Fatih için biçilmiş kaftan.

Fatih’te iki aday da çok iyi. Fatih bu açıdan şanslı bir ilçe.

Üçüncü favori adayım ise CHP Üsküdar adayı Sinem Dedetaş.

Şehir Hatları Genel Müdürü olarak çok başarılı idi. Şimdi aynı şeyi kent yönetiminde yapmak istiyor.

Dördüncü favori adayım ise CHP Şişli adayı Resul Emrah Şahan. O da İstanbul Planlama Ajansı’nın başından Şişli adayı olmak için ayrıldı. Çok etkileyici bir aday.

CHP bu kez İstanbul’da bazı yerlerde çok iyi bir kadro sahaya sürmüş, net.”