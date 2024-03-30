DEM Parti seçim çalışmasına katıldı... Leyla Zana: Kime ne borcumuz var? Bir kere de siz Kürtlere oy verin

8 yıllık aranın ardından yeniden siyaset sahnesinde boy göstermeye başlayan Leyla Zana, Şırnak’ta DEM Parti seçim çalışmalarına katıldı.

Zana, burada yaptığı açıklamalarda CHP’ye ithafen "İstanbul, Mersin bilmem nerede bize versinler diyorlar. Neden size verelim? Kime ne borcumuz var? Asıl sizlerin Kürtlere borcu var. Bir kere de siz Kürtlere oy verin" ifadelerini kullandı.

Rudaw'ın aktardığına göre, Zana’ya Şırnak ziyaretinde DEM Parti Şırnak Milletvekili ve Sözcüsü Ayşegül Doğan, Şırnak Milletvekili Zeki İrmez Şırnak ve DEM Parti Belediye Başkan adayları eşlik etti.

Şırnak’taki parti binasının önünde konuşan Zana, burada CHP’ye yüklendi. Zana CHP’ye yönelik şunlar kaydetti:

“İstanbul, Mersin bilmem nerede bize versinler diyorlar. Neden size verelim? Kime ne borcumuz var? Asıl sizlerin Kürtlere borcu var. Bir kere de siz Kürtlere oy verin. Bu soruyu tüm Kürtler sorsun kendine niye biz hep başkaları için çalışıyoruz? Birazda kendimiz için çalışalım. Her biriniz önce elinizi Kürt kardeşinize vereceksiniz ailecek en büyük aile nerede DEM’dir eskiden aşiretler vardır şimdi en büyük aşiret DEM’dir, milyonlar burada hepimizin yeri"

AKP’Yİ DE ELEŞTİRDİ

Açıklamasının devamında AKP’ye de eleştirilerde bulunan Zana, Ülkeyi çürüttünüz yazıklar olsun 70 yaşındaki insan ekmek kuyruğuna giriyorsa bu bir utançtır. Bu utanç halklarımıza ait değildir bu utanç bir avuç insanın bu ülkenin bütün değerlerine konmasıdır. Bir memur evine ayda bir kilo et götüremiyorsa yediğiniz lokma nasıl boğazınızdan iniyor?” dedi.

Zana sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu zulümden şikayet edip zulme göz yumanlara sesleniyorum! Bugün bir işçi sadece kirasını ödeyebiliyor, memur aldığı maaşın yüzde 99'unu elektriğe, suya ve kiraya veriyor. Bunun sorumlusu bu ülkeyi yönetenledir”