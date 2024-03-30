DEM Parti seçim çalışmasına katıldı... Leyla Zana: Kime ne borcumuz var? Bir kere de siz Kürtlere oy verin

Leyla Zana, DEM Parti Şırnak İl binasının önünde yaptığı konuşmada CHP'ye ve AKP'ye yüklendi. Zana, "Neden size verelim? Kime ne borcumuz var?" dedi.

Son Güncelleme:
DEM Parti seçim çalışmasına katıldı... Leyla Zana: Kime ne borcumuz var? Bir kere de siz Kürtlere oy verin

8 yıllık aranın ardından yeniden siyaset sahnesinde boy göstermeye başlayan Leyla Zana, Şırnak’ta DEM Parti seçim çalışmalarına katıldı.

Zana, burada yaptığı açıklamalarda CHP’ye ithafen "İstanbul, Mersin bilmem nerede bize versinler diyorlar. Neden size verelim? Kime ne borcumuz var? Asıl sizlerin Kürtlere borcu var. Bir kere de siz Kürtlere oy verin" ifadelerini kullandı.

Rudaw'ın aktardığına göre, Zana’ya Şırnak ziyaretinde DEM Parti Şırnak Milletvekili ve Sözcüsü Ayşegül Doğan, Şırnak Milletvekili Zeki İrmez Şırnak ve DEM Parti Belediye Başkan adayları eşlik etti.

Şırnak’taki parti binasının önünde konuşan Zana, burada CHP’ye yüklendi. Zana CHP’ye yönelik şunlar kaydetti:

“İstanbul, Mersin bilmem nerede bize versinler diyorlar. Neden size verelim? Kime ne borcumuz var? Asıl sizlerin Kürtlere borcu var. Bir kere de siz Kürtlere oy verin. Bu soruyu tüm Kürtler sorsun kendine niye biz hep başkaları için çalışıyoruz? Birazda kendimiz için çalışalım. Her biriniz önce elinizi Kürt kardeşinize vereceksiniz ailecek en büyük aile nerede DEM’dir eskiden aşiretler vardır şimdi en büyük aşiret DEM’dir, milyonlar burada hepimizin yeri"

AKP’Yİ DE ELEŞTİRDİ

Açıklamasının devamında AKP’ye de eleştirilerde bulunan Zana, Ülkeyi çürüttünüz yazıklar olsun 70 yaşındaki insan ekmek kuyruğuna giriyorsa bu bir utançtır. Bu utanç halklarımıza ait değildir bu utanç bir avuç insanın bu ülkenin bütün değerlerine konmasıdır. Bir memur evine ayda bir kilo et götüremiyorsa yediğiniz lokma nasıl boğazınızdan iniyor?” dedi.

Zana sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu zulümden şikayet edip zulme göz yumanlara sesleniyorum! Bugün bir işçi sadece kirasını ödeyebiliyor, memur aldığı maaşın yüzde 99'unu elektriğe, suya ve kiraya veriyor. Bunun sorumlusu bu ülkeyi yönetenledir”

Etiketler
Leyla Zana DEM Parti AKP CHP
Son Güncelleme:
Bu mahallede sadece 17 seçmen sandık başına gidecek! 2 aday var Bu mahallede sadece 17 seçmen sandık başına gidecek! 2 aday var
Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor
İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak
Çankırı'da feci kaza: Tır, otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 3 yaralı Çankırı'da feci kaza: Tır, otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
ABD'li dev bankadan seçim sonrası dolar tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? ABD'li dev bankadan seçim sonrası dolar tahmini
SGK imzaladı, bankalar artırdı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Bu işi yapacak aranıyor: Sivas'ta 42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen bulunmuyor! 42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen bulunmuyor!
Astrolog Dinçer Güner'den '30 Mart' uyarısı Astrolog Dinçer Güner'den '30 Mart' uyarısı
31 Mart yerel seçimi için 10 adımda oy kullanma rehberi 31 Mart yerel seçimi için 10 adımda oy kullanma rehberi