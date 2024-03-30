Çankırı'da feci kaza: Tır, otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 3 yaralı

Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da feci kaza: Tır, otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 3 yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Bu mahallede sadece 17 seçmen sandık başına gidecek! 2 aday var Bu mahallede sadece 17 seçmen sandık başına gidecek! 2 aday var
Rekabet Kurulu duyurdu: Ünlü deterjan firmasına milyonlarca lira ceza! Ünlü deterjan firmasına milyonlarca lira ceza!
En 'dahi' 4 burç belli oldu... IQ seviyeleri diğer burçlardan çok daha iyiymiş En 'dahi' 4 burç belli oldu... IQ seviyeleri diğer burçlardan çok daha iyiymiş
Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD'li dev bankadan seçim sonrası dolar tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? ABD'li dev bankadan seçim sonrası dolar tahmini
SGK imzaladı, bankalar artırdı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Bu işi yapacak aranıyor: Sivas'ta 42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen bulunmuyor! 42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen bulunmuyor!
Astrolog Dinçer Güner'den '30 Mart' uyarısı Astrolog Dinçer Güner'den '30 Mart' uyarısı
31 Mart yerel seçimi için 10 adımda oy kullanma rehberi 31 Mart yerel seçimi için 10 adımda oy kullanma rehberi