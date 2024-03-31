YSK Başkanı Yener'den açıklama: Oy kullanma sorunsuz devam ediyor

YSK Başkanı Ahmet Yener, sabah erken saatlerde geldiği kurul binasından oyunu kullanmak üzere ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yener, saat 09.30 itibariyle yurt genelinde oy kullanma işlemleriyle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini verdi. YSK Başkanı şunları söyledi:

"Tüm il ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgi aldım. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah günün sonunda da sorunsuz olarak oy verme işlemleri tamamlanır, sayım işlemlerine geçeriz. Saat 17.00'den sonra YSK, seçim yasaklarını kaldırmadan seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamalarını rica ediyorum. Biz yayın yasağını kaldırana kadar basın mensuplarının da kurallara uymasını rica ediyorum."

Kaynak: ANKA