AKP'nin yeni planı kulislerden sızdı: Kapalı kapılar ardında HDP ile kayyım pazarlığı

AKP'nin yerel seçim için yaptığı plan kulislerden sızdı. İddiaya göre HDP'ye, CHP ile ittifak yapmaması karşılığında seçilecek belediyelerine kayyım atanmama sözü verildi.

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AKP'nin yeni planı kulislerden sızdı: Kapalı kapılar ardında HDP ile kayyım pazarlığı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, kulislerde AKP’nin konuşulan yeni siyasi planının, kapalı kapılar ardında HDP ile kayyum pazarlığı yapması olduğunu yazdı.

Babacan, kulislerde konuşulan iddiaları yazısında şöyle aktardı:

“Şöyle ki AKP’nin HDP’de karşılığı olan aracılarla, CHP ile ittifak yapmaması durumunda HDP’nin seçilecek belediye başkanlarına kayyım atanmayacağı sözü verildiği iddia ediliyor.

Yani MHP’yi rahatsız etmeden arka kapıda yapacak böyle bir iş birliğinin İstanbul başta olmak üzere CHP’de bulunan büyükşehirlerde sonuç doğurabileceğine dair ince hesaplar yapılıyor. HDP’lilerin bir süreden beri yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeye hazırlandıkları mesajının da bu açıdan ele alınması gerektiği belirtiliyor. Pazarlık gücünü arttırma hamlesi olabilir.”

Babacan, kulislere ilişkin “Böyle bir adım, muhalefeti bölecek, AKP’nin adaylarını avantajlı hale getirecektir. HDP, hem siyasi aktörlerinin hem de belediye başkanlarının rahat bırakılmasını tercih edecektir. Genel seçim sürecinde Kandil’le yapılan pazarlıkları anımsayanlar, bunun uzak ihtimal olmadığını bilirler. Plan böyle işler mi bilemeyiz ama hiç yabana atılmayacak bir stratejiye benziyor” görüşünü aktardı.

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