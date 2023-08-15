Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pehlivan mesajı: 'Gerçekleri yazmaya devam edecek'

Gazeteci Barış Pehlivan, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili bugün Silivri'deki Marmara Açık Cezaevine girdi.

Denetimli serbestlik talebi yanıtlanmayan Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan, Kovid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen düzenlemeden de muaf tutuldu. Pehlivan’ın itirazının kabul edilmemesi halinde sekiz ay açık cezaevinde kalması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

Pehlivan'ın tutuklanması büyük tepkiye neden olurken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Pehlivan için bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor… Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.