Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pehlivan mesajı: 'Gerçekleri yazmaya devam edecek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan için bir mesaj paylaştı.

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Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pehlivan mesajı: 'Gerçekleri yazmaya devam edecek'

Gazeteci Barış Pehlivan, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili bugün Silivri'deki Marmara Açık Cezaevine girdi.

Denetimli serbestlik talebi yanıtlanmayan Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan, Kovid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen düzenlemeden de muaf tutuldu. Pehlivan’ın itirazının kabul edilmemesi halinde sekiz ay açık cezaevinde kalması bekleniyor.

Denetimli serbestlik talebine yanıt gelmedi... 5'inci kez cezaevine giren Barış Pehlivan'dan Silivri'de açıklamaDenetimli serbestlik talebine yanıt gelmedi... 5'inci kez cezaevine giren Barış Pehlivan'dan Silivri'de açıklamaGüncel

KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

Pehlivan'ın tutuklanması büyük tepkiye neden olurken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Pehlivan için bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor… Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

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