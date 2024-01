AKP'nin Karabük adayı belli oldu

AKP Karabük Gençlik Kolları Başkanlığı, Belediye meclis üyeliği ve son olarak AKP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, 31 Mart Yerel seçimlerinde AKP'nin Karabük Belediye Başkan adayı oldu.

İLK AÇIKLAMA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Ocak Perşembe günü Ankara’da düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna açıklanacak olan Özkan Çetinkaya, İl binasında ilk duygularını gazetecilerle paylaştı.

Sürecin şehrimiz içinhayırlı olması temennisinde bulunan Çetinkaya, “Bu süreçte birlik ve beraberliği temin ve tesis eden, bize her zaman kalite ve ivme katan, partimizin hizmetkarı olmuş aday adaylarımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 12 yıllık parti tecrübem var. Aday adaylarımızla her zaman bir olduk, birlik olduk. Bundan sonra da bu kıymetli büyüklerimle her zaman istişarede ve birlik beraberlikte kalacağımıza sözünü veriyorum. Sürecin hepimiz için ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Heyecanlıyız, heyecanlı ve dinamik bir partiyiz. Biz hizmete aşık bir partiyiz. Bugünde bunun heyecanını burada görüyoruz. İnşallah süreç 31 Mart’ta Karabük’ümüze hayırlı olsun” dedi.