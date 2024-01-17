Boş bulunan bir HSK üyeliği için 3 aday

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, boş bulunan bir Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için TBMM Genel Kurulu’na sunulacak 3 adayı belirlemek üzere bugün toplandı. Komisyonda yapılan seçimde 3 aday, Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Bayram Keskin ve Prof. Dr. Ender Ethem Atay oldu.

Boş bulunan bir HSK üyeliği için 3 aday

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HSK’da boş bulunan 1 üyelik için seçilecek adayları belirlemek üzere bugün toplandı. Kurul üyeliği için başvuran Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Abdulkerim Yıldırım, Prof. Dr. Bayram Keskin, Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Doç. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu ve Doç. Dr. Neslihan Göktürk arasından 3 adayı belirlemek üzere seçim yapıldı.

Kurul’un yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri kontenjanından seçilmek üzere Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Bayram Keskin ve Prof. Dr. Ender Ethem Atay, TBMM Genel Kurulu'na sunulacak 3 aday olarak belirlendi.

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