AKP'nin İzmir stratejisi: Hamza Dağ'ın afişlerinde logo yer almadı
AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın afişlerinde AKP logosunun yer almamasına CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tepki gösterdi.
2024 Seçimleri'ne kısa bir süre kala partilerin seçim çalışmaları hız kazandı. Gözlerin çevrildiği kentlerde biri de İzmir.
AKP'NİN ADAYI AKP LOGOSU KULLANMADI
AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ'ın dün gece kulüplerine yaptığı ziyaretler gündem olurken; kentteki afişlerde AKP logosunun yer almaması dikkat çekti.
CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ
Söz konusu afişin kentin çeşitli noktalarında görülmesi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu mevkidaşı AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya hitaben 'Bu arkadaş kimin adayı?' diye sordu.
Aslanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın @Bilalsaygili; fotoğrafta gözüken ve İzmir'in duvarlarına, billboardlarına resmi asılmış olan bu arkadaş, hangi partinin adayıdır? Zira bu sizin adayınız değilse sorun yok, ama aday sizin ise partinizin logosunu kullanmaktan neden korkuyorsunuz?
Görsellerde parti logosu gözükmeyince, Ak Parti logosunu kullanmayınca İzmirlilere daha sempatik geldiğinizi mi düşünüyorsunuz?"