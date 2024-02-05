AKP'nin İzmir stratejisi: Hamza Dağ'ın afişlerinde logo yer almadı

2024 Seçimleri'ne kısa bir süre kala partilerin seçim çalışmaları hız kazandı. Gözlerin çevrildiği kentlerde biri de İzmir.

AKP'NİN ADAYI AKP LOGOSU KULLANMADI

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ'ın dün gece kulüplerine yaptığı ziyaretler gündem olurken; kentteki afişlerde AKP logosunun yer almaması dikkat çekti.

CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ

Söz konusu afişin kentin çeşitli noktalarında görülmesi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu mevkidaşı AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya hitaben 'Bu arkadaş kimin adayı?' diye sordu.

Aslanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @Bilalsaygili; fotoğrafta gözüken ve İzmir'in duvarlarına, billboardlarına resmi asılmış olan bu arkadaş, hangi partinin adayıdır? Zira bu sizin adayınız değilse sorun yok, ama aday sizin ise partinizin logosunu kullanmaktan neden korkuyorsunuz?

Görsellerde parti logosu gözükmeyince, Ak Parti logosunu kullanmayınca İzmirlilere daha sempatik geldiğinizi mi düşünüyorsunuz?"