AKP'nin İzmir stratejisi: Hamza Dağ'ın afişlerinde logo yer almadı

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın afişlerinde AKP logosunun yer almamasına CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
AKP'nin İzmir stratejisi: Hamza Dağ'ın afişlerinde logo yer almadı

2024 Seçimleri'ne kısa bir süre kala partilerin seçim çalışmaları hız kazandı. Gözlerin çevrildiği kentlerde biri de İzmir.

AKP'NİN ADAYI AKP LOGOSU KULLANMADI

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ'ın dün gece kulüplerine yaptığı ziyaretler gündem olurken; kentteki afişlerde AKP logosunun yer almaması dikkat çekti.

AKP'nin İzmir stratejisi: Hamza Dağ'ın afişlerinde logo yer almadı - Resim : 1

CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ

Söz konusu afişin kentin çeşitli noktalarında görülmesi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu mevkidaşı AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya hitaben 'Bu arkadaş kimin adayı?' diye sordu.

Aslanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @Bilalsaygili; fotoğrafta gözüken ve İzmir'in duvarlarına, billboardlarına resmi asılmış olan bu arkadaş, hangi partinin adayıdır? Zira bu sizin adayınız değilse sorun yok, ama aday sizin ise partinizin logosunu kullanmaktan neden korkuyorsunuz?

Görsellerde parti logosu gözükmeyince, Ak Parti logosunu kullanmayınca İzmirlilere daha sempatik geldiğinizi mi düşünüyorsunuz?"

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri AKP Hamza Dağ
Son Güncelleme:
Mart ayında zengin olacak 4 burç! Şansları gereğinden fazla olabilir.. Mart ayında zengin olacak 4 burç! Şansları gereğinden fazla olabilir..
Çözmesi beyin isteyen IQ testi! Resimdeki kutup ayısını bulanlar çok zekiymiş Çözmesi beyin isteyen IQ testi! Resimdeki kutup ayısını bulanlar çok zekiymiş
Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Sırrı Sakık: "'İmamoğlu kaybeder’ diyorlar, bu bizim sorunumuz değil" "'İmamoğlu kaybeder’ diyorlar, bu bizim sorunumuz değil"
Konu Demirtaş: AKP'li vekil Berna Laçin'i hayret ettirdi AKP'li vekil Berna Laçin'i hayret ettirdi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese
Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde Emekliler için iki formül gündemde
SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarına enflasyon darbesi! Emekli maaşlarına enflasyon darbesi!
Uzmanından tedirgin eden dolar kuru tahmini: Altın vuruş olur! Uzmanından tedirgin eden dolar kuru tahmini
İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor?