Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Sırrı Sakık: "'İmamoğlu kaybeder’ diyorlar, bu bizim sorunumuz değil"

DEM Parti, yerel seçimler için kararını verdi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkaracaklarını söyledi. Doğan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın da aday havuzunda olduğunu adayların 9 Şubat’a kadar açıklanacağını kaydetti.

DEM Parti’nin aldığı yerel seçim kararının, 31 Mart’ta kurulacak sandığa etki etmesi bekleniyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: DEM PARTİ KİMSENİN PAYANDASI DEĞİL

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre; DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, bugün Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Demirtaş, Sakık’a, yerel seçimler için DEM Parti’nin derli toplu bir şekilde hazırlanması gerektiğini ve son genel seçimde yaşanan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini söyleyerek, “DEM Parti kimsenin payandası değil” dedi.

CHP Genel Başkanı ve DEM Parti Eş Genel Başkanları iki kere bir araya gelip işbirliği görüşmeleri yapmıştı

“HİÇBİR PROTOKOL İMZALAMADIK SADECE DEMOKRASİ TALEBİMİZ OLDU”

Sakık, DEM Parti’nin büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkarması gerektiğini belirterek, “Benim kişisel görüşüm, iki seçimdir CHP’nin adaylarına oy verdik ama bize yapılan antidemokratik saldırılara karşı cılız bir iki tepki dışında güçlü bir destek göremedik” dedi.

Tabanın bu konuda ciddi tepkisinin olduğunu belirten Sakık, “Biz onlarla hiçbir protokol imzalamadık ve beklenti içinde olmadık sadece demokrasi talebimiz oldu” dedi.

“İMAMOĞLU’NUN KAYBETMESİ BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL”

Sakık, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylediklerinde bazı kesimlerin bu karara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimleri kaybedeceği gerekçesiyle tepki gösterdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Şimdi kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz diyoruz, onlar ‘İmamoğlu kaybeder’ diyorlar. Bu bizim sorunumuz değil. Bizim için önemli olan birbirine benzeyen iki bloğun kayıp ve kazancı değil, bizim için önemli olan üçüncü yol siyaseti olarak demokratik siyasetin gelişmesidir.”

Sakık, geçmişte CHP’ye verdikleri destekle ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını ve özellikle İstanbul ve Ankara’da CHP’nin milliyetçi ve Kürt düşmanı kesimleri belediyeler çevresine topladığını gördüklerini belirtti. CHP’nin seçimi kazanmasına rağmen Kürtlere belediyelerde hak tanımadığını ve belediyelerin İYİ Parti ve MHP’nin “arka bahçesi” haline geldiğini söyledi.

“CHP KÜRTLERDEN ÖZÜR DİLEMEDİ”

Sakık ayrıca, CHP’nin kurumsal olarak geçmişte Kürtlere ve diğer topluluklara karşı yaşanan zulme dair özeleştiri yapmadığını ve özür dilemediğini söyledi.

CHP’nin tarihiyle yüzleşmediğini ve bu nedenle güven vermediğini belirten Sakık, eski CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gizlice Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile protokol imzalamasını hatırlatarak, “Son seçimlerde gizli bir şekilde ırkçı bir partiyle yapılan protokol bunun en net kanıtıdır” dedi.

Sakık, CHP’nin bu yönde adım atması halinde destek verebileceklerini ancak faşizme karşı çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

DEM Partili Sakık “Geçen seçimde CHP listelerinden parlamentoya girenler, birbirlerini anne- oğul, abla- kardeş ilan edenler, protokolle bakanlık verilenler bir bir belediye başkan adaylarını ilan ederken Kürtlere aday çıkarttığı için laf söyleyenler, en hafif tabirle aymazlık yapmaktadırlar” diyerek sözlerini tamamladı.