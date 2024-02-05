Konu Demirtaş: AKP'li vekil Berna Laçin'i hayret ettirdi

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Kobane Davası tutsağı eski HDP Milletvekili Selahattin Demirtaş hakkında söyledikleri Berna Laçin'in tepkisini çekti.

KRT'de çıktığı bir programda konuşan Ensarioğlu, "İyi bir siyasetçi. İçerde kaldığı sürece gençlerin sempatisini kazanan bir Demirtaş var. 8 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş bir yol ayrımında. Mağduriyeti var ve içeride ona karşı büyük bit sevgi birikmiş" dedi.

Ensarioğlu'nun sözlerine X(eski Twitter) hesabından yanıtlayan Laçin, Ahhhhaaaa ya bir kere de yanıltın ya! “Demirtaş niye hapiste” diye sorduğum için bana televizyon yasağı getirdiler, hala davalar sürüyor. Ama şimdi Başak Demirtaş’ın adaylığı işlerine geliyor diye “terörist Demirtaş” oldu sana “iyi siyasetçi Demirtaş” Böyle hızla dönen başka madde yok evrende, net!" şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin İBB Başkanı adayı olarak, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddia edilmişti.

Kulislere düşen bu bilgi öncesi CHP ve DEM Parti arasında seçim işbirliği çerçevesinde görüşmeler yapılmıştı.

Demirtaş'ın adaylığı hakkında çıkan haberler DEM Parti yönetimi tarafından yalanlanmamış, aksine olumlu yönde açıklamalar yapılmıştı.

Hatta DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, "Başak Hanım, muhtemel adaylar adasında 'en güçlü adayımızdır', biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem