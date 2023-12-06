İBB'nin AKP döneminde aldığı yazılım sahte çıktı: Milyonlar ödenmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından ortaya çıkarılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan yolsuzluk dosyaları dikkat çekti.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun el koyduğu bu dosyalara İçişleri Bakanlığı hala bir adım atmadı. Bu dosyaları çok sayıda vakıflara yapılan tahsisler, usulsüz yer satışları oluştururken dikkat çeken bir işlem daha var.

2 MİLYON LİRAYA SAHTE YAZILIM ALINDI

Halk TV’den Ali Macit’in haberine göre; İBB’nin iştirak şirketlerinden biri olan İstanbul Enerji, 2017 yılında e-fatura ihalesi yaptı. Bu ihaleyi, Proje Yazılım ve Danışmanlık şirketi kazandı. Faturalar için 2017-2020 yılları arasında “Odoo” adlı yazılım kullanıldı. 2 milyon 45 bin TL harcanan yazılımın lisansı sahte çıktı.

YANDAŞ VAKIFA KİRALANAN YURTLARDAN KİRA ALINMADI

Öte yanan göze çarpan bir diğer usulsüzlük ise Pendik ve Başakşehir’de bulunan öğrenci yurtlarıydı. İBB’nin iştirak şirketlerinden olan KİPTAŞ, bu yurtlar 49 yıllığına Bilim ve İnsan Vakfı’na, yasal dayanağı olmadan kiralandı. Bilim ve İnsan Vakfı’na kiralan yurtlardan İBB, kira almadı. Bu yurtlardan 124 bin 905 TL’lik kira da İBB’ye ödenmedi.