İYİ Partili Ali Kıdık, partisinin 81 ilde seçime girme kararını eleştiri yağmuruna tuttu: 'Küçük olsun benim olsun kavgası'

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partisinin yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararına isyan etti.

Önceki gönderilerinde de ‘Dağ fare doğurmuş. Hem de fındık faresi!’ ve “Doğru tespitin yanında olmak demokrasinin bir gereğidir. Her ne kadar GİK kararı ‘Hür ve Müstakil’ olarak çıkmış olsa bile teşkilatlarımızın sesi önem arz etmektedir” ifadeleriyle partisinin kararlarını eleştiren Kıdık, Giresun’daki bir örnek üzerinden eleştirilerini sürdürdü.

'KÜÇÜK OLSUN BENİM OLSUN KAVGASI'

Kıdık, sosyal medya paylaşımında, “Ben, ağaçtan yaprak düşmesin derdindeyim ama her geçen gün büyüyen bir ‘Küçük olsun benim olsun kavgası’ Örnek vermek gerekirse; iki kez Giresun milletvekili adayı olan ve ikisinde de sıfır çeken Ünzile Yüksel önlenemez hırsıyla koskoca bir şehir ile pinpon topu gibi oynuyor. Kurucu il başkanı olduğu Giresun’da kendinden sonra gelen il başkanlarının burnundan tuzlu suyu getirerek adeta şehri zehir etti. Kendisine biat etmek istemeyen il başkanlarını görevden aldırmak için Genel Başkanımızı türlü türlü yalanlarla etkiledi. Dün Abdülkadir Eroğlu bugün İsmail Bektaşoğlu. Ve kötünün gücü İsmail Bektaşoğlu’nu yedi. 2018 seçimlerinde Orhan Erzurum seçilmesin diye teşkilatlara adım attırmayan Ünzile Yüksel, bugün Orhan Erzurum’un şoförünü Giresun İl Başkanı yaptıracak. İşte bu durumdayız” diye yazdı.

Ben, ağaçtan yaprak düşmesin derdindeyim ama her geçen gün büyüyen bir “Küçük olsun benim olsun kavgası” Örnek vermek gerekirse; iki kez Giresun milletvekili adayı olan ve ikisinde de sıfır çeken Ünzile Yüksel @avunzileyuksel önlenemez hırsıyla koskoca bir şehir ile pinpon topu… — Ali KIDIK (@alikdk) December 6, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem