Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun Monaghan'ın İstanbul’da yapılan “KAFES -16” operasyonuyla yakalandığı açıklandı.

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan "KAFES -16" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Silahlı Yaralama' ve 'Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma' suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan’ın İstanbul Fatih’te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır.

Shaun Monaghan’ın elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, Yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.

Shaun Monaghan, 25.10.2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 04.12.2023 günü hakkındaki Kırmızı Bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde 05.12.2023 tarihinde Fatih’te bir otelde yapılan KAFES-16 operasyonuyla yakalanmıştır.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

GTA VI'dan ilk fragman geldi! Çıkış yılı belli oldu GTA VI'dan ilk fragman geldi! Çıkış yılı belli oldu
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
İYİ Parti'ye sunulan harita ortaya çıktı: İşte işbirliği olursa ve olmazsa yaşanacak senaryolar İYİ Parti'ye sunulan harita ortaya çıktı: İşte işbirliği olursa ve olmazsa yaşanacak senaryolar
ATV'nin iddialı dizisi final mi yapıyor? Beklenen duyuru geldi ATV'nin iddialı dizisi final mi yapıyor? Beklenen duyuru geldi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı
Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım
Türkiye'nin ünlü gıda şirketi iflas etti: Şubeleri tek tek kapanıyor! Türkiye'nin ünlü gıda şirketi iflas etti: Şubeleri tek tek kapanıyor!
İYİ Parti'ye sunulan harita ortaya çıktı: İşte işbirliği olursa ve olmazsa yaşanacak senaryolar İYİ Parti'ye sunulan harita ortaya çıktı: İşte işbirliği olursa ve olmazsa yaşanacak senaryolar
Akşener etki etmemek için salondan çıkmış: İYİ Parti'de milletvekilleri ikiye bölündü Akşener etki etmemek için salondan çıkmış: İYİ Parti'de milletvekilleri ikiye bölündü