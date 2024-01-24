AKP'li Şamil Tayyar'dan partisine eleştiriler: Kabul edilemez, şiddetlice titreyip kendine gelme vakti

Birkaç ay öncesine dek AKP'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevinde bulunan, ancak ekim itibariyle kadrodan çıkarılan eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, partisine emekli maaşları konusunda bazı eleştiriler yöneltti.

"Uzunca süredir bir tuhaflık görüyorum. Çok geriye gitmeyeceğim" diyen Tayyar, ardından şunları kaydetti:

"Daha yakın tarihte sadece çalışmayan emekliler için 5 bin lira ikramiye kararı alındı. Tepkiler üzerine çalışan emekliler de kapsama dahil edildi. Son olarak SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 42.6 zam yapıldı. Bu oran, tepkiler artınca yüzde 49.25'e yükseltildi.

Hatadan dönülmüş olsa da beklenen siyasi ve sosyal fayda sağlanamıyor. Arada yenen politik dayak da cabası. Eskiden bu gel-git vakalar çok istisnai durumdu.

'ŞİDDETLİCE TİTREYİP KENDİNE GELME VAKTİ'

Ya toplumla bağ zayıfladı tepkilerle farkına varılıyor, ya hükümet içinde koordinasyon problemi var, ya Cumhurbaşkanımıza giden bilgilendirme kanalı tıkalı, ya da hepsi. Zira, bir ay sonrasını öngöremeyen politik tutum kabul edilemez. AK Parti de bu değil. Şöyle şiddetlice titreyip kendine gelme vakti. Bu zikzaklar kalıcı hale gelmeden..."