AKP'li Oya Eronat, üzerine yürüdüğü depremzedeyi hedef gösterdi

Türkiye’yi vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarında geç kalınması ve deprem bölgesindeki yardımların koordineli bir şekilde dağıtılmaması depremzedeleri çaresiz bırakırken tepkilere neden oldu.

AKP'Lİ OYA ERONAT DEPREMZEDE YURTTAŞI HEDEF GÖSTERDİ

AKP'li vekiller deprem bölgesinde tepkilerin odağı olurken AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın "İnsanları yalnız bıraktınız" diyen depremzedeyi provokatörlükle suçlandı. AKP'li Oya Eronat'ın "Sen kimsin yalnız bıraktı diyorsun?" sorusuna yurttaş "Ben vatandaşım" ifadeleriyle yanıt verdi. Eronat, "Sen buraya provokatör olarak gelmişsin" diyerek yurttaşı hedef gösterdi. Eronat, depremzedenin üzerine yürüdü.

BEKİR BOZDAĞ VE OYA ERONAT DİYARBAKIR'DA YUHALANDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat 10 il arasında yer alan Diyarbakır’ı ziyaret etmişti. Bozdağ ve Eronat Diyarbakır’da bölge halkı tarafından yuhalandı. Halk "hükümet istifa" sloganları attı.