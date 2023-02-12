Melih Gökçek, Ahmet Şık'ı hedef gösterdi: Atın bu devlet düşmanını içeri

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Devletin yapmadığını biz hep beraber yapabiliriz. Herkes bir işin ucundan tutabilir" diyen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef aldı: "Yeter artık, atın bu devlet düşmanını içeri."

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Melih Gökçek, Ahmet Şık'ı hedef gösterdi: Atın bu devlet düşmanını içeri

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde en çok yıkıma uğrayan şehir olan Hatay'da incelemelerde bulundu. 

Siyasetçi, Halk TV muhabiri Fırat Fıstık'a verdiği demeçte yurttaşların büyük çaresizlik yaşadığı ve günlerce "Kimsesiziz" demeçleri verdiği şehirden gözlemlerini şöyle aktardı:

"Devletin yapmadığını biz hep beraber yapabiliriz. Herkes bir işin ucundan tutabilir. Konteyner kentler ve çadır kentler inşa edilmesi için topluca bir dayanışma başlatmak yerinde olabilir. Bir yandan da bunu söylerken utanıyorum, bunlar devletin yapması gereken şeyler. Devlet niye var? Ben devleti sadece hak ararken karşımda polis copu olarak görmek istemiyorum, biber gazı görmek istemiyorum.

Devlet vatandaşını koruyup kollamak, yaşatmak için var olan bir mekanizmadır. Bu kadar kutsallaştırılan devlet anlayışının mantığı yanlış. Buradaki tablodan sonra herkes şunu kafasına kazıyabilir; böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur."

GÖKÇEK'İN HEDEFİ OLDU

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, söz konusu videoyu paylaşıp Şık'ı "Yeter artık, atın bu devlet düşmanını içeri" diye hedef gösterdi.

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