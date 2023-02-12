CHP'li Gamze Taşçıer'den Bakan Murat Kurum'a: 171 bin binada nasıl ve kimlerle hasar tespiti yaptınız?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkım ile karşılaşan 10 ildeki binalar hakkında yaptığı açıklamaya CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşçıer tepki gösterdi. Taşçıer, 23 Kasım 2022'de Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depreminin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan raporu hatırlattı.

CHP'Lİ GAMZE TAŞÇIER: NASIL VE KİMLERLE HASAR TESPİTİ YAPTINIZ?

CHP'li Gamze Taşçıer sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kasım 2022’de gerçekleşen, 729 ağır hasarlı, 19 yıkık binanın bulunduğu Düzce depremi sonrası AFAD’ın raporunda gördük ki yeterli teknik personel olmadığı için hasar tespiti imam ve öğretmenlere yaptırılmış. 171 bin binada nasıl ve kimlerle hasar tespiti yaptınız merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: 10 İLDE 171 BİN 882 BİNA İNCELENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. 10 ilde incelenen binalardan 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün az hasarlı ve hasarsız olduğu tespit edildi" ifadeleriyle depremin yarattığı yıkım hakkında bakanlığın verilerini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ YERİNE ÖĞRETMEN VE İMAMLARLA EKİP KURULDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o 23 Kasım 2022'de Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depreminin ardından afet yönetiminde yaşandığı belirtilen bazı eksikliklerin sıralandığı AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) raporunu; "Koordinasyon sağlanamadı, toplanma alanı yanlış seçildi, yardımlar geç geldi, çadır takibi yapılamadı, görevli personelin takip ve koordinesini sağlayacak birim yoktu, koordinasyon birimi oluşturamadık, yemek dağıtımında sorunlar yaşadık, afet nakliye personeli ancak iki gün sonra Düzce iline ulaşabildi, deprem sonrasında zarar tespit sürecinde yetersiz kalındı, düzgün bir zarar tespit ekibi kuramadık, inşaat mühendisleri yerine öğretmen ve imamlardan ekip kuruldu" ifadeleriyle özetlemişti.