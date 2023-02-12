Haluk Levent'in Gölcük depreminde kurtardığı çocuk gündem oldu

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler büyük hasara neden oldu. 10 ili de etkileyen deprem sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti, yaralandı.

Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de ilk günden beri deprem bölgelerini yakından izledi ve yardım kampanyası başlattı.

Öte yandan Haluk Levent’in 1999 Gölcük Depremi sırasında enkaz altından kurtardığı küçük çocuk ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Fatih Koparan isimli bir Twitter kullancısı, sosyal medya hesabından Haluk Levent’in Gölcük depremi enkazında küçük bir çocuğu kurtardığı haberini paylaşarak “Abi senin kurtardığın çocuk büyümüş, şu an Maraş’ta gönüllü çalışıyormuş” dedi.

Haluk Levent ise bu fotoğrafa şu yanıtı verdi: "Söylediler ama galiba asker."