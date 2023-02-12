Barış Atay'dan Erdoğan'a: Sen 2 dakika konuşacaksın diye afet bölgesinde ambulanslar bekledi!

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Depremler nedeniyle 24 bin 617 vatandaş hayatını kaybetti; 80 bin 278 kişi yaralandı.

Deprem bölgesindeki Hatay başta olmak üzere bazı yerleşim bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına geç başlanması, afet yönetimindeki ihmaller, yıkılan binalardaki usulsüzlükler ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştiri yapanları 'provokatör' olarak tanımlaması tepkilere neden oldu.

Halk TV'de Serhan Asker'in sunduğu ve deprem bölgesindeki durumun ekranlara getirildiği yayının konuğu olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, deprem bölgesindeki ihmallere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

BARIŞ ATAY: 25 YILDA İNSAN NE OLDUĞUNU ANLAMAZ MI!

Barış Atay, "Her depremde yağma konuşuyoruz. İnsanların enkaz altında kaldığını, zamanında ve sağlıklı çıkarılamadığını konuşuyoruz. Biz ilk çağda yaşamıyoruz ki! Bir yerde ders alıp artık ne yapılacağının öğrenilmesi gerekir. Bunun iki yolu olur. Ya her afeti yaşayıp hiçbir şey yapmayan siyasi iktidar aptaldır. Ya da kötü niyetlidir. Bunu başka bir açıklaması olamaz ki! 25 yılda insan ne olduğunu anlamaz mı!" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ATAY'DAN ERDOĞAN'A: SEN 2 DAKİKA KONUŞACAKSIN DİYE AFET BÖLGESİNDE AMBULANSLAR 10 SAAT BEKLEDİ

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kötü niyetli olduğunuzu düşünüyorum bu arada. Burada bakarak söylüyorum. Erdoğan çıkıp bir iki provokatör diye bizi hedef göstermiş ya ben buradayım. Burada yaşıyorum. Sense buraya geldiğinde bütün şehrin trafiğini kilitledin. Afet bölgesinde ambulanslar 10 saat bekledi sen burada 2 dakika konuşma yapacaksın diye.

Eğer izleyecekse gözlerinin içine bakarak konuşuyorum: Ben Barış Atay. burada yaşadım, burada büyüdüm. Benim ailem dün buradan gitmek zorunda kaldı, ne zaman döneceğini bilmeden. Burada 2 dakika konuşabilmek için bütün şehri kilitledin sen. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Unutturmayacağım da!" diyerek sözlerini sürdürdü.

BARIŞ ATAY'DAN EV SAHİPLERİNE ÇAĞRI: GEÇEN HAFTA KAÇTAN VERİYORSAN ŞİMDİ ÖYLE VER

Atay, yayında Hatay'ın çevre illerindeki ev sahiplerine çağrıda bulundu. Deprem bölgesindeki insanların, barınma için Mersin, Adana, Antalya gibi bölgedeki illerde ev kiralamaya çalıştığını belirten Atay, "Geçen hafta 3 bin lira olan kiraları 20 bine kadar çıkarmışlar. Bunu yapmayın. Geçen hafta kaçtan veriyorsan şimdi de öyle ver" dedi.