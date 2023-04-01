AKP'li Mehmet Metiner'i kaybetme korkusu sardı: "İstanbul'dan ders çıkarılmadı, denilenler önemsenmiyor"

AKP’li Mehmet Metiner, partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından Ahmet Şükrü Kılıç’ın kafekulis.com’da kaleme aldığı “Tayyip Bey'in büyüttüğü bostanlardan bıktık; bostan korkuluğu kadar karşılıkları yok!” başlıklı yazısını “Bu yazıyı mutlaka okuyun” diyerek paylaştı.

Metiner, paylaşımının devamında, “İstanbul’dan ders alınmadı ki denilenler önemsensin” dedi.

Metiner, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu yazıyı mutlaka okuyun! Okuyun ki bostan korkuluklarının nasıl bir yıkıma yol açtıklarını anlayasınız! Gerçi denilenlere kulak asılır mı, gereken yapılır mı, bilmem. Daha doğrusu gayrı emin değilim. İstanbul’dan ders alınmadı ki denilenler önemsensin.

Bu yazıyı mutlaka okuyun!



Okuyun ki bostan korkuluklarının nasıl bir yıkıma yol açtıklarını anlayasınız!



Gerçi denilenlere kulak asılır mı, gereken yapılır mı, bilmem. Daha doğrusu gayrı emin değilim.



İstanbul’dan ders alınmadı ki denilenler önemsensin. https://t.co/8lpOOAqeOz — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 1, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem