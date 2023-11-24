AKP'li isim açıkladı: Çalışan emekliler için ikramiye talimatı

Son dakika haberi... AKP'li Güler, Güler "Çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.

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AKP'li isim açıkladı: Çalışan emekliler için ikramiye talimatı

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenlemeyi açıklayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP hükümeti, emeklilerin açlık sınırının çok altında kalan maaşlarını yükseltmek yerine Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle 5'er bin TL ikramiye verme kararı almıştı. Ancak, bu ikramiye de emekliler arasında ayrımcılık yapılarak verildi.

Emekli olup çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamadı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için bu ödemelerden faydalanamadı.

Muhalefetten ve emeklilerden, söz konusu ayrımcılık nedeniyle tepkiler yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem

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