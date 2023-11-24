Soruşturmalar büyüyor: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı gözaltında!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dosyaya bakan savcının MHP'ye yakın Orhun Haber tarafından hedef alınmasının ardından

Soruşturmalar büyüyor: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı gözaltında!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dosyaya bakan savcıyı hedef alan MHP’ye yakın Orhun Haber’in paylaşımlarının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Gazeteci Alican Uludağ, Ankara Başsavcısı ve soruşturma savcısının Orhun Haber üzerinden tehdit edilmesine ilişkin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder'in gözaltına alındığını duyurdu.

Uludağ ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Olcay Kılavuz’a da cinayetten sonra gelen Face Time aramasının tespit edildiğini ifade etti.

ANKARA BAŞSAVCILIĞI HEDEF ALINMIŞTI

Orhun Haber’in X’teki hesabından 19 Kasım tarihinde yapılan paylaşımda, Sinan Ateş dosyasının savcısı ile Ankara Başsavcısı doğrudan hedef alınarak FETÖ’cü olmakla suçlanmıştı.

Ankara Başsavcılığı, Ankara Başsavcısı Akça’nın FETÖ’cü olduğu öne süren Orhun Haber isimli sosyal medya hesaplarının yöneticisi olduğu öğrenilen 2 isme soruşturma başlatmıştı.

Operasyonun ardından aynı hesaptan Başsavcı Ahmet Akça bir kez daha hedef alınmıştı.

Yargı ve Bahçeli-Erdoğan krizinin perde arkasında Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş dosyaları mı var?Yargı ve Bahçeli-Erdoğan krizinin perde arkasında Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş dosyaları mı var?Siyaset
Etiketler
FETÖ Ankara Ülkü Ocakları Sinan Ateş Olcay Kılavuz Devlet Bahçeli
Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç
Eski AKP il başkanı evinde öldürülmüştü: 'FETÖ Borsası cinayeti'nde yeni gelişme 'FETÖ Borsası cinayeti'nde yeni gelişme
Meclis'te Can Atalay'ın mektubu okundu Meclis'te Can Atalay'ın mektubu okundu
İmamoğlu ve Akşener arasında aylar sonra gelen görüşme: İttifak için ne denildi İmamoğlu ve Akşener arasında aylar sonra gelen görüşme
Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme
İYİ Parti'de istifa depremine bir yenisi daha: 100 kişi toplu istifa ediyor İYİ Parti'de istifa depremine bir yenisi daha!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün' İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün'
Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor
'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim' 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim'
'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü! 'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü!