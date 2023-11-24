İYİ Parti'de istifa depremine bir yenisi daha: 100 kişi toplu istifa ediyor

Muhalefet partilerinden İYİ Parti, art arda gelen istifalarla çalkalanıyor.

İYİ Parti'de seçim sürecinde Aytun Çıray'ın istifa etmesi büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda da Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem, İYİ Parti'nin 81 ilden belediye başkanı adayı gösterme fikrine sıcak bakmadıkları için partilerinden ayrılmıştı.

Ayrıca İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katılmıştı.

MHP’den 2014 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve 2022 yılında İYİ Parti'ye geçen Hüseyin Şensoy da partisinden istifa edenler arasındaydı.

İYİ Parti Ağrı Milletvekili adayı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik partisinden istifa etmiş, istifa ettikten sonra "Gelinen noktada büyük emek ve umutlarla kurduğumuz İYİ Parti, siyasi bir parti olmaktan çok, Meral Akşener'i sevenler derneği halini almıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İstifaların yanında İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın istifası isteniyor.

TOPLU İSTİFA GELDİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki İYİ Parti Teşkilatı'ndan 100 kişi istifa edeceğini duyurdu.

Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan ve platform üyeleri geçtiğimiz yıl toplu olarak İYİ Parti'ye üye olmuşlardı.

Platform başkanı ve üyeleri 1 yılın ardından istifa etme kararı aldı.

Başkan Adnan Erdan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İYİ Parti kurulduğunda, bizim fikri yapımıza ve hayat felsefemize yakın bir parti olacağına inanmıştık. Ne yazık ki o günden bu güne gelinen noktada beklentilerimiz karşılanmadı. İYİ Parti içinde ismini vermek istemediğim 2. adam konumunda, para musluğunun başında olan kişi ile genel başkan yardımcılarının genel başkan lehine birbirine girmesi, bizim İYİ Parti'den beklentilerimizin tükenmesine yol açmıştır. Bizler de bu son durumu gördükten sonra İYİ Parti'den istifa etme kararı almış bulunuyoruz. Bizimle birlikte İYİ Parti Bandırma İlçe Teşkilatı'ndan istifa edeceklerin sayısı minimum yüzde 10'a ulaşacaktır. Yani 100 kişiyi bulacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem