Eski AKP il başkanı evinde öldürülmüştü: 'FETÖ Borsası cinayeti'nde yeni gelişme

T24 yazarı Tolga Şardan, “İzmir’deki ‘FETÖ Borsası cinayeti’nde gelişme: Tetikçiyle bağlantısı tespit edilen şüphelilere takipsizlik” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Şardan bugünkü yazısında, İzmir’de “FETÖ Borsası cinayeti” olarak bilinen eski AKP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un öldürülmesine yönelik dosyadaki yeni gelişmeleri aktardı.

Şardan, “Avukatların, Kurtuluş’un öldürülmesiyle ilgili yaptıkları suç duyurusunda tetikçi Toğa ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen altı kişi hakkında takipsizlik kararı verildi” diye yazdı.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Evinde öldürülen Kurtuluş’un avukatları halen süreci yakından takip ediyor. Dosyadan yeni çıkan bilgiler ışığında yeni suç duyuruları yapılıyor. Savcılık soruşturma yürütüyor.

Bu çerçevede 14 Kasım’da yeni bir gelişme yaşandı İzmir’de.

Avukatların, Kurtuluş’un öldürülmesiyle ilgili yaptıkları suç duyurusunda tetikçi Toğa ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen altı kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

Suç duyurusunda adı geçenler, cinayetin Erzurum boyutunda yer alıyor. Serkan Kurtuluş ve adamlarının Erzurum’dan bulup İzmir’e getirdikleri ve cinayeti işlettikleri tetikçi Toğa ile irtibatları olduğu anlaşılan kişiler; Samet Kaya, Ahmet Karadaş, Servet Aktaş, Metin Küpeoğlu, Siyami Uçan ve Umut Asan.

CİNAYET ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜŞMELER

Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen takipsizlik kararında yer aldığı şekliyle; Toğa’nın kullandığı cep telefonunun HTS kayıtlarında yapılan incelemede, şüpheliler Ahmet Karadaş’ın 9 Mayıs 2019, 16 Mayıs 2019 ve 17 Mayıs 2019’da, Samet Kaya’nın 2 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019’da, Servet Aktaş’ın 31 Mayıs 2019’da, Siyami Uçan’ın 1 Mayıs 2019, 17 Mayıs 2019, 29 Mayıs 2019 ve 31 Mayıs 2019’da, Metin Küpeoğlu’nun 27 Mayıs 2019’da tetikçi Yener Toğa ile telefon görüşmesi yaptığı anlaşıldı.

İzmir’de 30 Mayıs 2019’da işlenen cinayete yakın günlerde yapıldığı tespit edilen telefon görüşmeleri hakkında savcılık, altı şüpheli için yaşadıkları Erzurum’a talimat yazarak ifadelerini aldırdı.

Ayrıca, aynı zamanda Yener Toğa ile telefon görüşmeleri tespit edilen ve “bilgi sahibi” olarak ifadeleri alınan Yakup Tarancı, Burak Dinçer, Mücahit Abik, Orkun Toktamış, Vildan Toğa, Vedat Özdemir, Mehmet Yaşar Acar, Abdürrezzak Akış ve Nuriye Toğa, “altı şüpheliyi tanımadıklarını, isimlerini ilk kez duyduklarını ve olayla ilgilerinin bulunmadığını” savcılığa aktardı.

Örneğin tetikçi Yener Toğa’nın eşi Evren Gülsüm Toğa, savcıya şu ifadeyi verdi:

“Eşim Yener Toğa’nın işlediği cinayetten, olayın öncesinde bilgim yoktu. Şüpheliler Samet, Metin ve Ahmet’i, Yener’in arkadaşları oldukları için ismen biliyorum, tanışıklığım yoktur. Diğerlerini duymadım. Ara sıra telefonda konuşmaları olurdu. Cezaevinde cinayet ile ilgili konuşmalarda şüpheli Ahmet Karadaş’ın da ismi geçerdi. Yener’in kardeşleri konuşmalarında Ahmet’i aradıklarını ancak bulamadıklarını ifade ediyorlardı. Şüpheliler hakkında başka bilgim yoktur.”

TETİKÇİ TOĞA, ARKADAŞLARI İÇİN NE DEDİ?

Halen Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Kurtuluş’un katili Yener Toğa ise telefon görüşmesi yaptığı isimler için şöyle dedi:

“1 numaralı fotoğraftaki şahıs pazarcı Ahmet Karadaş olarak bildiğim Erzurum’da ikamet ettiğim mahalleden tanıdığım şahıstır. Kendisini Erzurum’da kuaförlük yaptığım dönemde müşterim olması sebebiyle tanırım. Ayrıca bir irtibatımız yoktur.

9 numaralı fotoğraftaki şahıs benim Erzurum ilinde berberlik yaptığım dönemde benim müşterilerimden olan Siyami Uçan isimli şahıstır, kendisinin olay ile herhangi bir bağlantısı söz konusu değildir. Kendisi olay günü veya olay sonrasında tıraş olmak için benimle irtibat kurmuştu. Bu sebeple kendisi ile telefon görüşmelerim bulunmaktadır.

10 numaralı fotoğraftaki şahıs benim Erzurum ilinde ikamet ettiğim mahalleden tanıdığım, mahallemizin genci olan Metin Küpeoğlu isimli şahıstır. Kendisinin olay ile bir bağlantısı yoktur. Cinayeti işlemek amacıyla İzmir iline gitmeden bir gün önce birlikte olduğum arkadaşımdır. Olayla bir ilgisi yoktur.

11 numaralı fotoğraftaki şahıs benim kardeşim Soner Toğa'nın kayınbabası olan Servet Aktaş isimli şahıstır. Kardeşim bu şahıs adına kayıtlı olan bir hattı kullandığı için kendisi ile irtibatım olduğu düşünülebilir ancak kendisinin olayla hiçbir irtibatı yoktur.

14 numaralı fotoğraftaki şahıs benim Erzurum ilinde berberlik yaptığım dönemden arkadaşım olan Samet Kaya isimli şahıstır. Kendisinin olay ile herhangi bir irtibatı söz konusu değildir. Kendisi ile telefon irtibatım söz konusu olabilir ama bunlar kesinlikle olayla ilgili değildir. Arkadaşça yapılan görüşmelerdir.

Umut Asan isimli şüpheliyi tanımıyorum. Benim Serkan Kurtuluş ile irtibat kurmama vesile olan ve istihbaratçı olarak kendisini tanıtan kişi Ahmet Can Karakaş isimli kişidir. Ancak şüpheliler arasında bu kişinin fotoğrafı yoktur. Bu kişi şüphelilerden biri değildir.”

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