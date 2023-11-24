Yüzde 50+1 tartışması büyüyor: Erdoğan-Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yüzde 50+1’in kaldırılmasına yönelik sözleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün yapılması planlanan görüşme gerçekleşmedi.

Son Güncelleme:
Yüzde 50+1 tartışması büyüyor: Erdoğan-Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “MHP’yi sırtından atma hamlesi” olarak yorumlanan yüzde 50+1’in kaldırılmasına yönelik sözleri Cumhur İttifakı’nda tartışma yarattı.

Almanya dönüşü açıklama yapan Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur” derken, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yanıt gecikmedi.

Yüzde 10 oy oranıyla yapılabilecekler... Bahçeli cumhurbaşkanlığı sisteminin kilidini böyle ele geçirdiYüzde 10 oy oranıyla yapılabilecekler... Bahçeli cumhurbaşkanlığı sisteminin kilidini böyle ele geçirdiGüncel

Bahçeli, Salı günkü grup toplantısında, ittifaka sahip çıktı ancak yüzde 50+1’in kaldırılmasının ise doğru olmayacağını savundu. Bahçeli, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir” diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nda 50+1 uyuşmazlığı: Bahçeli'den sonra Destici de kapıları kapattıCumhur İttifakı'nda 50+1 uyuşmazlığı: Bahçeli'den sonra Destici de kapıları kapattıSiyaset

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ

MHP ile AKP arasındaki tartışma devam ederken, Hürriyet gazetesi Bahçeli ile Erdoğan’ın Perşembe günü (dün) yüzde 50+1 ve yerel seçim stratejisini konuşmak için bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Ancak Bahçeli ve Erdoğan’ın dün bir görüşme gerçekleştirmemesi dikkat çekti.

Erdoğan öğle saatlerinde büyükelçileri kabul etti, akşam da Aybüke Yalçın’ın hayatını anlatan filmi izledi.

Yargı ve Bahçeli-Erdoğan krizinin perde arkasında Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş dosyaları mı var?Yargı ve Bahçeli-Erdoğan krizinin perde arkasında Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş dosyaları mı var?Siyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli AKP MHP
Son Güncelleme:
Özgür Özel'den videolu 24 Kasım mesajı: Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyoruz Özgür Özel: Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyoruz
TİP Hatay vekili Can Atalay için yürüyüş çağrısı TİP Hatay vekili Can Atalay için yürüyüş çağrısı
Bu cuma vizyona girecek filmler belli oldu! İşte korkudan aksiyona merakla beklenenler Bu cuma vizyona girecek filmler belli oldu!
Kabineye uyarı: Binlerce soru önergesi yanıtsız kaldı Kabineye uyarı: Binlerce soru önergesi yanıtsız kaldı
Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme
CHP'de yerel seçim hazırlığı: Vekiller kampa giriyor CHP'de yerel seçim hazırlığı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün' İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün'
Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı
'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim' 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim'
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor
'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü! 'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü!