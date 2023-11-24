TİP Hatay vekili Can Atalay için yürüyüş çağrısı

Can'ın Arkadaşları, X(eski Twitter) hesabından Gezi tutsağı Türkiye İşçi Partisi(TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için bir çağrıda bulundu.

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Hatay'dan Milletvekili seçilmesine, mazbatasını almasına ve Anayasa Mahkemesi'nin kendisi için 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen hala tutuklu bulunan Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı.

Atalay için yapılacak yürüyüşün, 28 Kasım Salı günü saat 19.00'da İstanbul Barosu önünden başlayacağı belirtilerek şunlar denildi:

"Adalet ve haklarımız için yürüyoruz! Tüm meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Can Atalay'a özgürlük."

Adalet ve Haklarımız için yürüyoruz! Tüm meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz. #CanAtalayaözgürlük

🗓 28. 11. 2023 Salı, s. 19:00

📌 İstanbul Barosu Önü pic.twitter.com/jUgy42qsMT November 24, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem