AKP'li belediyedeki usulsüzlük Sayıştay raporlarında

AKP'li eski Bakan Hilmi Güler'in başkanlığını yaptığı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlükler tespit edildi.

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AKP'li belediyedeki usulsüzlük Sayıştay raporlarında

BirGün'de yer alan habere göre, AKP'li eski Bakan Hilmi Güler'in başkanlığını yaptığı Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, birçok usulsüzlük tespit edildi. Ruhsatsız işletmelere göz yuman belediyenin, ilçe belediyelerine aktarması gereken tutarları da göndermediği, taşerona verilen katı atık tesis yönetimi nedeniyle çevre felaketinin yaşandığı ve şirkete ceza yağdığı ortaya çıktı.

Sayıştay denetimlerine göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık tesisi, yüklenici firmaya verildi.

İŞLETMECİ FİRMA 3 KEZ CEZALANDIRILMIŞ

Bu firma, hizmet alımı kapsamında atıkların işlenmesinden ve tesisin yönetiminden sorumlu tutuldu. Ancak yapılan incelemelerde, tesisin su kaynaklarını kirlettiği görüldü.

Raporda, işletmeci firmanın üç kez cezalandırıldığı, toplamda 400 bin TL’yi aşan cezaların kesildiği vurgulandı. Belediyenin tespitle ilgili, “Eksikler tutanak altına alındı ve resmi yolla ilgili firmaya bildirildi” yanıtını verdiğini ifade eden Sayıştay, “Ancak 2022 yılı sonu itibarıyla çevre mevzuatının getirmiş olduğu düzenlemelerin tam anlamıyla yerine getirilemediği ve sorunların devam ettiği anlaşılmaktadır” dedi.

Belediye tarafından kiraya verilen bazı işyerlerinin ruhsatlarının olmadığı da tespit edildi.

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