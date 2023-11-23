Polat çifti cezaevinde yeni gelir kapısı buldu

Gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin hakaret davaları açmaya başladığını ve bu davalardan yüz binlerce lira kazanabileceklerini söyledi.

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Polat çifti cezaevinde yeni gelir kapısı buldu

Dilan Polat cezaevinde de bir gelir kapısı buldu. Tutuklanmadan önce mallarına el konulan Polat iddialara göre kendisine hakaret eden 300 kişi için suç duyurusunda bulundu. Dosyalar açılıp ve uzlaşmaya gidilirse tek dosyadan en az 30 bin TL kazanacak.

Polatların davasını en başından beri takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın cezaevindeyken de kendisine bir gelir kapısı bulduğunu anlattı.

Erdinç'in iddiasına göre, Dilan Polat ve ailesi sosyal medyada paylaşım yapan ve kendilerine göre hakaret ettiği iddia ettikleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

"TAMAMEN LEGAL PARA"

Erdinç katıldığı 2. Sayfa yayınında şu ana kadar 300 dosyanın savcılıkta olduğunu ifade ederken "Dilan ve Engin Polat bu davalardan gelir elde edebilir. Tüm hesaplarına el konulmuş olması sebebiyle Polat ailesi buradan bir gelir elde edebilir" dedi.

Uzlaşmada ödenen rakamın minimum 30 bin TL olduğunu da ifade eden gazeteci bu ücrete zam geleceğini de söyledi. Emrullah Erdinç, "30 bin TL, şu anki dosya için söylüyorum 300 dosyadan 9 milyon TL eder. Legal para mı? Tamamen legal para!" dedi.

Müge ve Gülşen ise "Legal ya da illegal Dilan Polat para basmaya devam ediyor" dedi.

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