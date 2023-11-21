Adalet Bakanlığı, sanatçı Ferhat Tunç için kırmızı bülten çıkarılmasını istedi

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin başbakanı Binali Yıldırım’a "hakaret" ettiği iddiasıyla açılan davanın 11’inci duruşması Büyükçekmece 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı’nın Tunç’un yakalanması için hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılmasını talep ettiğini belirtti. Mahkeme, söz konusu talebi kabul etmediğini ve yakalama emrinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını ifade etti.

Duruşmada, Tunç’un avukatı Fatma Hopikoğlu duruşmada hazır bulundu. Hopikoğlu, müvekkilinin beraatını istedi. Duruşma, 20 Aralık 2023’e ertelendi.

"YAPTIĞIM ESERLER TÜRKİYE İÇİN TEHDİT SAYILIYOR"

Sanatçı Ferhat Tunç sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, hakkında kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunulduğunu duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Doğrusu çok şaşkınım! Adalet Bakanlığı hakkımda kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunmuş. Ülkeden ayrılmama neden olan, hakkımda açılmış davaları avukatım Fatma Hopikoğlu aracılığıyla takip etmekteyim. İkamet ettiğim Almanya'da ifademin alınması için her seferinde talebimiz oldu. Almanya, tüm davalarla ilgili Türk yargısının ifademin alınması yönündeki talebini her seferinde geri çevirdi; hakkımdaki iddiaların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek. Adalet Bakanlığının 'kırmızı bülten' talebinde, 'yurt dışında faaliyetlerimi sürdürdüğüm' belirtilmiş. Doğrudur, yeni eserler üretirken, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede konserler de veriyorum. Tek faliyetim, sürgün koşullarında nefes almamı sağlayan müziğimdir. Anlaşılan odur ki burada yaptığım eserler ve konser faaliyetim, Türkiye için bir tehdit sayılıyor! En son “Çapulcu” adlı eserime bozulmuş olduklarını da aklımdan geçirmedim değil. Bunun için yapabileceğim bir şey yok. Interpol'ün Türkiye'nin bu talebini kabul etmeyeceğini ve geri çevireceğine inanıyorum. Böylesine keyfi dayatmalarla sürgünde de olsam seyahat özgürlüğümle birlikte sanatsal faaliyetlerimin engellenmesine izin vermeyeceğim. Talebin reddedilmesi için hukuki itirazlarım olacak elbette. Türkiye Adalet Bakanlığını bu konularda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Ayıptır, günahtır! Geçmiş yıllardan ders çıkarılmalı; bu hamleler ülkenin tarihinde kara bir leke olarak kalır!