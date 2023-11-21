Süleyman Soylu gazetecileri hedef aldı: 'Kinleri, intikam duyguları bitmedi'

AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gazetecileri hedef aldı.

Süleyman Soylu gazetecileri hedef aldı: 'Kinleri, intikam duyguları bitmedi'

İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya’ya devrettikten sonra sessizliğe gömülen AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, suskunluğunu bozdu.

Yerlikaya’nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan uyuşturucu, çete ve suç örgütü operasyonları dikkat çekerken, kamuoyunda Soylu dönemi sorgulanmaya başlandı.

Süleyman Soylu, hakkında yapılan haber ve bazı köşe yazılarına tepki gösterdi. Gazeteciler Tolga Şardan, Saygı Öztürk ve Orhan Uğuroğlu’nun köşe yazılarını paylaşan Soylu, kendisine karşı kin, nefret ve intikam duygusuyla hareket edildiğini öne sürdü.

X hesabından yaptığı paylaşımda gazetecileri hedef alan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu.

Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi.

Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma…

Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar!

Her günkü gibi bugünde taze 4 örnek…”

Süleyman Soylu gazetecileri hedef aldı: 'Kinleri, intikam duyguları bitmedi' - Resim : 1

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