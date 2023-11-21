5 öğrenciye cinsel istismar: Süleymancı öğretmen serbest bırakıldı, harekete geçildi

Süleymancılara ait erkek yurdunda 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen serbest bırakıldı. Tepkilerin ve haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti ve suç duyurusunda bulundu.

5 öğrenciye cinsel istismar: Süleymancı öğretmen serbest bırakıldı, harekete geçildi

Süleymancılara ait Alanya Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'ndan görevli bir eğitmen, öğrencilere cinsel istismar suçundan gözaltına alındı.

14 yaşın altındaki 5 erkek öğrenci, ifadelerinde cinsel istismarı anlattı. Çocuklar, din eğitmeninin kendilerine “Karım” dediğini ve şiddet uyguladığını söyledi.

Halk TV’den Onur Dalar’ın haberine göre; cinsel istismara uğrayan çocuklardan birisinin ailesine anlatması ile olay ortaya çıktı. Aile durumu polise bildirdi.

ÖĞRETMEN KABUL ETTİ

Polis yurtta yapılan ilk incelemede cinsel istismarı diğer çocuklardan da doğruladı. Toplamda 5 çocuk ifade verdi. Hepsi erkek ve 14 yaşın altında.

Soruşturma sonrası zanlının da ifadesi alındı. Zanlı suçlamaların bir kısmını kabul etti ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SUÇ DUYURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haberin ve tepkilerin ardından harekete geçti ve suç duyurusunda bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi.

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