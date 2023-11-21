İYİ Parti'deki 'para' tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Eden bulur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin haftalık grup toplantısında gündeme dair önemli mesajlar verdi. Bahçeli, İYİ Parti'de yaşanan istifa krizlerini ve peş peşe ortaya atılan iddiaları da değerlendirdi.

Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamaları şöyle oldu:

İYİ Parti Başkanı Şile’de düzenlenen istişare toplantısında Türk polisini hedef alarak korkunç bir iddiada bulunmuştur.

Nitekim huzursuzluk ve hezimet sarmalındaki bu hanımefendi şöyle demiştir:

"Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İYİ Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar.”

Fırtınaya tutulan İYİ Parti’nin şu anki dalgalı ve krizli hali pek tabii bizi ilgilendirmiyor.

Herkes kalbinin ekmeğini yer.

Hz.Mevlana’ya atfedilen şu söz bizim için çok kıymetli ve manidardır:

“Eden kendisine eder; yapan bulur ve çeker. Unutma, kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.”

Efendimiz de bakınız ne söylemişti:

“Üzülme, kim sana ne yaşatmışsa o da onu yaşayacak; bu dünya etme bulma dünyasıdır.”

Çok söze gerek yoktur, anlayan ne demek istediğimi zannederim anlamıştır.

PARA PUL İŞLERİNİN TAKDİRİNİ MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM

Para-pul işlerinin takdirini de İYİ Parti’ye oy verenlerin ve milletimizin vicdanına havale ettiğimi huzurlarınızda ifade ediyorum.

Gelelim İP Başkanı’nın polis müdürleriyle ilgili iddiasına, bu iddianın ispatlanması muhatabı için bir siyasi onur meselesidir.

Hiç kimse Türk polisini töhmet altında bırakamaz.

Sözü söyleyip de ucunu açık bırakmak pişkinlik ve kurnazlıktır.

Otellerinde fuhuş yaptıran polis müdürleri kim ya da kimlerdir?

İP Başkanı bunu açıklamak mecburiyetindedir.

Açıklamazsa müfteri olarak anılacak ve kendine de yakışanı yapmış olacaktır.