Meclis'te Can Atalay'ın mektubu okundu

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, dün Silivri’deki Marmara Cezaevinde, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret etmişti.

Biçer Karaca, Atalay’ın mesajını; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Nöbeti tutmaya başlayan CHP milletvekilleri ile paylaştı.

Karaca şunları söyledi:

“Sevgili Can Atalay’ın, 8 Kasım’dan bugüne kadar hak, hukuk, adalet diyerek mücadele eden ve adalete sahip çıkmak için burada nöbet tutan milletvekili arkadaşlarımıza mesajı var:

Dayanışmanız güç veriyor. Anayasal düzene ve memleketin geleceğine dört elle sarıldığınız için, sahip çıktığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. 8 Kasım’dan bu yana memleketin asgari düzeyde demokratikleşmesi için hukukun geriye kalan zerresine dahi sahip çıkan, bütün dünya görüşlerinden, toplumsal çevrelerden ve politik partiler çok önemli bir görev üstlendiklerini ifade etmek isterim. Herkese çok çok selamlarımı iletin. Memleketin geleceğine ve hukukun zerresine sahip çıkılıyor, işte umut buradadır. Bunun kıymetini bilmeli ve ileri doğru hep birlikte taşımalıyız. Silivri’den tüm adalet mücadelesindeki arkadaşlarıma, milletvekillerimize ve tüm toplumsal kesimlere teşekkürler, selamlar.”

MECLİS'İ TERK ETMEME EYLEMİ

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Hatay'dan Milletvekili seçilmesine, mazbatasını almasına ve Anayasa Mahkemesi'nin kendisi için 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen hala tutuklu bulunan Atalay için CHP Grubu Meclis'i terk etmeme eylemi yapıyor.

Kaynak: ANKA