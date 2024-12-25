AKP'li Başkan Mustafa Çağlayan Mazbatasına Kavuştu

AKP Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan mazbatasını alarak göreve başladı. Mazbatasını almasının ardından konuşan Çağlayan, “Şehrimize, partimize, büyük camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

AKP'li Başkan Mustafa Çağlayan Mazbatasına Kavuştu

İl Başkanı Mustafa Çağlayan bugün Zonguldak Adliyesi'ne giderek seçim müdürü Eren Şahin’den mazbatasını aldı.

Başkan Çağlayan’a, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı eşlik etti.

AKP'li Başkan Mustafa Çağlayan Mazbatasına Kavuştu - Resim : 1

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Mustafa Çağlayan, “Cumartesi yaptığımız kongre sonrasında bugün seçim kurulundan mazbatamızı almış bulunmaktayız. Şehrimize partimize büyük camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz kongremize gelenlere” şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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