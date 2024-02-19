AKP'li başkan, 'dava satma' dersi verdi; o artık YRP'li... İlk işi hesabını kapatmak oldu

Yeniden Refah Partisi (YRP), AKP’den bir belediye başkanını daha kadrosuna kattı. Yeniden Refah, Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün AKP’den istifa ederek, partilerine katıldığını duyurdu.

Mustafa Çöl, AKP’den aday gösterilmeyince Yeniden Refah’tan Sandıklı Belediye Başkan adayı oldu.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ak Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partimizin Sandıklı Belediye Başkan Adayı olmuştur.



Sandıklı’ya ve partimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/htyyiGDCge — Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) February 17, 2024

Çöl, Yeniden Refah’tan aday olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, AKP’den aday gösterilmeyerek haksızlığa uğradığını savundu.

Çöl, yaptığı açıklamada, “Çok kıymetli hemşehrilerim; Sizlerin teveccühü ile 30 yıl sonra Sandıklı Belediye Başkanlığına üst üste 2 defa rekor oyla seçilmiş bir belediye başkanı olarak sayısıyız eser ve hizmetleri ilçesine kazandırmış bir başkanken 2024 Belediye başkanlığı aday belirleme sürecinde ilçemizde yapılan tüm anket çalışmalarında açık ara farkla birinci çıkmış olmama rağmen karalama kampanyaları, masa başı entrikaları ve manipüle edilmiş anket sonuçları sebebiyle yıllarca gönül verdiğim partimden aday gösterilmedim. Sandıklı milliyetçiliği yaparak sizlerin emanetini koruduğum ve Sandıklıdaki kamu kurum ve kuruluşlarında ve belediyemizde kendi ilçemizin evlatlarının çalışması gerektiğini savunduğum için kişiselleştirilmiş siyasi çıkar çatışmalarıyla haksızlığa uğratıldım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan saygım sevgim ve muhabbetim bakidir. Hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum Sandıklılı hemşehrilerimin yoğun ısrarlarına kayıtsız kalamayarak Kıymetli merhum Prof . Dr. Necmettin Erbakan hocamızın evladının kurucusu ve genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisinin davetine icabet ederek 2024 Yerel seçimlerinde Sandıklı Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı adayıyım . Bu kadim şehrin kaderini Sandıklı halkı belirleyecektir. Sizleri Allah’a kendimi size emanet ediyorum. Sandıklımıza hayırlı olsun” İfadelerini kullandı.

ESKİ PAYLAŞIMLARI AKILLARA GELDİ, HESABINI KAPATTI

Çöl’ün Yeniden Refah’a katılmasının ardından eski paylaşımları akıllara geldi.

Mustafa Çöl, geçmişte AKP’den ayrılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu hedef alarak, “Nefsimi ayaklar altına alırım, asla dava arkadaşlarımın kalbini kırmam.” Dedikten sonra davasını satan Ahmet Davutoğlu’na halk cevabını oktan verdi “Davanı satmayacaktı!” Vatandaşlarımız adına soruyorum, ne karşılığında davanı sattın?” ifadelerini kullanmıştı.

Böyle bir paylaşıma imza atan Mustafa Çöl, Yeniden Refah’a katıldıktan sonra sosyal medya hesabını erişime kapattı.

İSMAİL SAYMAZ: UTANMAZ ADAM

Çöl'ün Yeniden Refah'a katılınca sosyal medya hesabını kapatmasının ardından, gazeteci İsmail Saymaz'dan da tepki geldi.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter’da AK Partili olmayanları ve Erdoğan’ı eleştirenleri ihanetle suçlayan Sandıklı’nın trol Belediye Başkanı Mustafa Çöl, üçüncü kez aday gösterilmeyince Yeniden Refah’a geçmiş. Geçerken de, eski yazdıkları önüne konmasın diye Twitter hesabını kapatmış. Utanmaz adam" ifadelerini kullandı.

İNTERNET SİTESİNİ GÜNCELLEMEDİ

Çöl’ün şahsi internet sitesinin ise halen güncellenmediği ve AKP logolarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu gibi durduğu görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem