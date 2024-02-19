DEVA Partisi'nde görevden el çektirme!
DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın, görevinden alındı. Akın'ın görevden alınmasına ilişkin, 'tüzüğü aykırı davranışlarda bulunması' gerekçe gösterildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kala DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın, görevinden alındı.
Akın'ın görevinden alınmasına ilişkin DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Merkez Başkanlık Kurulunun 18 Şubat 2024 tarihinde aldığı karar gereği Partinin Ankara il başkanı Nutku Akın’ın DEVA Partisi tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmasını sebep göstererek tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği ve görevden uzaklaştırıldı."
İSTİFASINI DUYURMASI BEKLENİYOR
Öte yandan Akın'ın gün içerisinde bir basın toplantısı düzenleyerek istifasını duyurması bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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